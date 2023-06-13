Wilma Elles'in saçına, Bonita Hair Clinic imzası

İstanbul’da hizmet veren Bonita Hair Clinic, saç bakımına büyük önem veren ünlü isimlerin vazgeçilmezi haline geldi. İşletmenin sahibi Vedat Aktepe, kliniği tercih edenlerin büyük bir bölümünü Belçika’dan gelen sağlık turistlerinin oluşturduğunu belirterek, Wilma Elles’in de markayı tercih ettiğini söyledi.

Saçlarına özen gösteren ünlü isimlerin vazgeçilmezi haline gelen Bonita Hair Clinic, Sarıyer’de hizmet veriyor. Saç ekimi başta olmak üzere saç sağlığı konusunda her türlü hizmeti veren kliniğin sahibi Vedat Aktepe, ünlü birçok ismi firmalarında ağırladıklarını söyledi. İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin uygulamalarını tercih ettiğini belirten Aktepe, o isimler arasında Wilma Elles’in de olduğuna değindi. Aktepe, “İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim, uygulamalarımızı tercih ediyor. O isimler arasında Wilma Elles de var. Kendisine sık sık saç bakımı uyguluyoruz” dedi.

Belçika’da da bir ofislerinin bulunduğu ve ülkeden Türkiye’ye çok sayıda sağlık turistinin gelmesini sağladıklarını ifade eden Aktepe, “Saç ekimi konusunda Türkiye tüm dünyada zirvede. Bonita Hair Clinic de İstanbul’un en çok tercih edilen saç ekim merkezlerinden. Özellikle Belçika’dan gelen hastalarımız yoğunlukta, çünkü orada bir ofisimiz var ve Türkiye’ye gelmek isteyenlere burada çok konforlu bir süreç sunuyoruz” diye konuştu.

Saç ekimi ve saç bakımının yanı sıra en çok ilgi gören uygulamalardan birinin de ‘JetPeel’ olduğunu söyleyen Aktepe, “JetPeel, kafa derisini besleyerek saç büyümesini destekleyen bir uygulama. Basınçlı hava ve Jet Detox Suyu ile saç derisini arındırıp, sonrasında güçlü ve parlak saçlar için özel formüle sahip bir serumu uyguluyoruz. Saçların köküne oksijen göndererek daha sağlıklı kalmasını ve canlanmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.