Wimbledon'da şampiyon Carlos Alcaraz

Wimbledon Tek Erkekler Finali’nde 20 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic’i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Alcaraz böylece Wimbledon’da ilk zaferini yaşadı.

Sezonun 3. grand slam tenis turnuvası Wimbledon’ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi. Mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. İlk sete etkili başlayan Djokovic, rakibine 6-1 üstünlük sağlayarak 1-0 öne geçti. İkinci set 1 saat 25 dakika sürerken, Alcaraz, Djokovic’e 7-6 ile geçerek durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü seti de 6-1 kazanan İspanyol tenisçi 2-1 öne geçti ve avantaj yakaladı. Djokovic, 4. sette Alcaraz karşısında 6-3 üstünlük kurarak yeniden eşitliği sağladı. Final setinde Alcaraz, Sırp tenisçiyi 6-4 yenerek 3-2 öne geçti ve ilk şampiyonluğunu ilan etti. 20 yaşındaki İspanyol raket, ABD Açık’ın ardından ikinci grand slam zaferini elde etti.