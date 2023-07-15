Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Marketa Vondrousova
Wimbledon tek kadınlar finalinde Ons Jabeur'ü 2-0 mağlup eden Çek raket Marketa Vondrousova, şampiyon oldu.
Wimbledon tek kadınlar finalinde Ons Jabeur’ü 2-0 mağlup eden Çek raket Marketa Vondrousova, şampiyon oldu.
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen tenis turnuvası Wimbledon’da tek kadınlar finalinde Tunuslu raket Ons Jabeur ile Çek tenisçi Marketa Vondrousova karşı karşıya geldi. 24 yaşındaki Çek raket rakibini 6-4, 6-4’lük setler sonunda 2-0’la yenerek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.