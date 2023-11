Wings for Life World Run 2024 kayıtları başladı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliklerinden Wings for Life World Run geri dönüyor. Bu yıl 11. kez dünyanın dört bir yanında yüz binlerce insanın aynı anda koşacağı etkinlik, 5 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run bu yıl 11. kez gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl 165 ülkede gerçekleşen ve 92 milletten 161 bin 892 koşucunun bir araya geldiği Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağına bu yıl 5 Mayıs Pazar günü İstanbul Kuruçeşme 2 bin 500 kişinin katılımıyla ev sahipliği yapacak. Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin’de ise yine yerel koşu grupları ile organize edilecek fiziksel koşular da gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre, Wings for Life World Run 2024’e App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlanabiliyor. App Run’da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebilecek. Spor markası adidas ile yapılan yeni iş birliğinin bir parçası olarak kaydolan koşucular, nerede ve nasıl koşmayı seçerlerse seçsin lisanslı Wings for Life World Run tişörtüne sahip olacak. Spor markasının Wings for Life World Run’a özel tasarladığı tişörtler, giyen kişinin koşamayanlar için koştuğunu herkese gösterecek. Wings for Life World Run’da omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara geçtiğimiz yıl 4.7 milyon euro bağış toplanmıştı.

Wings for Life World Run 2024 kayıt süreci hakkında daha fazla bilgiye wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden ulaşıldığı belirtildi.