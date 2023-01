Wings for Life World Run'a geri sayım başladı

TAKİP ET

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen Wings for Life World Run 10’uncu yaşını kutluyor. 10 yıldır tüm dünyada insanları iyilik için bir araya getiren Wings for Life World Run, bu sene 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

2014 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en önemli iyilik koşularından biri olarak gösterilen Wings for Life World Run’da geçtiğimiz sene 160 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için attı. Yapılan açıklamaya göre, 165 ülkeden katılımcıların yer aldığı Wings for Life World Run 2022’de 4,7 milyon euroluk büyük miktarda bağış toplandı. Bu sene de binlerce kişi hem fiziksel olarak hem de WFLWR uygulaması üzerinden bulunduğu yerden koşacak. Etkinlik bu sene 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. 2022 yılında 2 kıta 7 ülkede aynı anda düzenlenen iyilik koşusu, Türkiye’de İzmir’de hayata geçirildi. 10 binlerce katılımcı hem İzmir’deki koşuda hem de App Run uygulamasıyla istediği yerde iyilik için koştu.

2014 yılından bu yana 38 milyon euro bağış toplandı

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek Wings for Life World Run’da bugüne kadar 1 milyon 89 bin 987 kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atarken, 2014 yılında bu yana toplam 38 milyon euroluk bağış toplandı. 2014 yılından bu yana Wings for Life World Run sayesinde 239 proje desteklenirken, şu anda 59 projede araştırmalar devam ediyor.

David Mzee ilk adımlarını attı

Wings for Life Vakfı’nın destekleri ile omurilik felci konusunda ilk olumlu haber 2018 yılında gelmişti. 8 yıl omurilik felçlisi olarak yaşamını sürdüren David Mzee, Wings for Life Vakfı’nın fonladığı araştırmalar sayesinde ilk kez desteksiz adımlarını atmayı başarmış ve İsviçre’deki 2019 Wings for Life World Run koşusunda yürüteciyle 390 metre yürümüştü.

Wings for Life World Run ile ilgili detayların, katılım bilgisi ve kayıt bilgilerin wingsforlifeworldrun.com/tr adresinde olduğu açıklandı.