Wings For Life World Run'da paralimpik sporcular iyilik için koşacak

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run, 10 Mayıs Pazar günü tüm dünyayla aynı anda start alacak.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run için geri sayım devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında aynı anda start alınan ve bitiş çizgisi olmayan koşu, 13. kez Türkiye’de düzenlenecek. Koşulara Kerem Kazaz, Hazal Nehir, Bora Altıntaş, Yunus Emre Gültekin, Ege Arseven ve İsmail Can Yerinde’nin yanı sıra paralimpik sporcuların katılımı da etkinliğe ayrı bir anlam katacak. Okçuluk alanında uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden ve başarılara imza atan paralimpik sporcular Öznur Cüre Girdi, Merve Nur Eroğlu, Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır İstanbul’daki koşuya, Büşra Ün ise İzmir’de düzenlenecek koşuya iyilik için destek verecek.

Öznur Cüre Girdi: "Sen de Yapabilirsin’ hissini vermek istiyoruz"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Öznur Cüre Girdi, "Wings for Life World Run, bu yıl da her adımıyla umuda dönüşecek. Bu yarışta atılacak tüm adımlar birlikte kurduğumuz dayanışmanın en görünür hali olacak. Sporun herkes için erişilebilir olması, biz paralimpik sporcuların en önemli hedeflerinden biri. Bu yarış sayesinde ilham olabilmeyi ve ’sen de yapabilirsin’ hissini verebilmeyi istiyoruz. Eğer bir kişiye bile umut olabiliyorsak, bu bizim için en büyük başarıdır. Sporun birleştirici gücünü daha fazla insana ulaştırmak ve farkındalık oluşturmak hepimizin sorumluluğu" dedi.

Büşra Fatma Ün: "Sporun herkes için erişilebilir olduğu bir gelecek hayaliyle koşuyoruz"

2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Büşra Fatma Ün ise, "Wings for Life World Run’ın en etkileyici yanı, dünyanın dört bir yanındaki insanların aynı amaç için aynı anda koşması. Bu, sporun sınırları nasıl ortadan kaldırabildiğini çok net gösteriyor. Paralimpik sporcular olarak bizler, sporun hayat değiştiren gücünü birebir yaşıyoruz. Bu koşuda yer almak benim için omurilik felci araştırmalarına katkı sağlamak ve daha kapsayıcı bir dünya için ses olmak anlamına geliyor. Sporun herkes için erişilebilir olduğu bir gelecek hayaliyle koşuyoruz" ifadelerini kullandı.