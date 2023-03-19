Winter Run İstanbul'da yarışmacılar deprem bölgesine yardım için koştu

Türkiye’de ilk kez düzenlenen uluslararası yol koşusu Winter Run İstanbul’da yarışmacılar deprem bölgesine yardım ve dayanışma için koştu.

Dünya’da birçok büyük şehirde organize edilen Winter Run serisinin Türkiye’deki başlangıcı olan ve Bağdat Caddesi’nde düzenlenen organizasyona 18 ülkeden, 3 bin sporcu katıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun desteğiyle Dust Event tarafından organize edilen Winter Run İstanbul, Şaşkınbakkal etkinlik alanından başlayıp Bağdat Caddesi’nden geçerek 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Düzenlenen koşu için 3 bin ek kontenjan açılarak, kayıt ücreti gelirleri deprem bölgelerine yardımlarda kullanılmak üzere AFAD’a bağışlanacak. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında yardım ve dayanışma koşusu olarak güncellenen Winter Run İstanbul’da elde edilecek bilet gelirlerinin deprem bölgesine gönderilmesi planlanırken, etkinliğin koordinatörlüğünü Avrupa Birliği Spor Elçisi rekortmen milli atlet Batuhan Buğra Eruygun üstlendi.

Soğuk havaya aldırış etmeden organizasyona katılan 18 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu birinci olmak için ter döktü. Yağmur ve soğuk havaya rağmen bitiş çizgisine ulaşan sporcuların sevinçleri görüntülere yansırken, 10 kilometrelik parkuru birinci olarak bitiren milli sporcu Abdullah Tuğluk oldu.

Batuhan Buğra Eruygun: “18 ülkeden 3 bin sporcu yarıştı”

Etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen Avrupa Birliği Spor Elçisi rekortmen milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, "Bu yarış Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Çok soğuk ve zor şartlarda yapılıyor bu organizasyon. Deprem felaketinden dolayı ertelemiştik. Bu durum bizi çok üzdü ve bölgeye hemen yardımlarımızı gönderdik. Daha sonra koşuyu yardım ve dayanışma koşusu olarak güncelledik. Burada da gelen ek gelirlerimizi deprem bölgelerine bağışlıyoruz. Hava şu an tam bir kış havası. 18 ülkeden 3 bin sporcu parkurda" diye konuştu.

Soğuk havaya aldırış etmeden etkinliğe katılan Havva Çuha, "Bu tarz yarışmalara gelerek kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hava çok soğuk ama bir sürü insan buraya geldi ve hepimizin bir amacı var" dedi. Yarışa katılan bir diğer vatandaş Beyazıt Türk, "Hava soğuk ama koşunca ısınacağız. Ben her zaman maraton koşuyorum, hedefim birinci olmak" ifadelerini kullandı.

Koşu etkinliğine köpeğiyle katılan vatandaş Aziz Gökalp, "Normalde zaten sahillerde koşuyoruz. Böyle güzel organizasyonlar oluncada her zaman destekliyoruz. Harika, güzel bir gün" şeklinde konuştu.

Düzenlenen Winter Run koşusunda bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak birinci olan Abdullah Tuğluk, "Milli sporcuyum, bugün de bu koşuya katıldım. Bugün burada birinci oldum, antreman yarışımdı. Mutluyum, güzel bir organizasyon. Allah bir daha bu felaketleri başımıza getirmesin" dedi.