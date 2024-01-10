WinterLeague Convention 2024 başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği WinterLegue Convention 2024 (WLC) Antalya’da başladı.

Cumhuriyetin 100. yılında, dünyanın çeşitli ülkelerinden uzman spor profesyonellerinin bir araya geldiği ve dünyanın en önemli spor turizmi organizasyonu WinterLeague Convention etkinliğinin üçüncüsü, 10-13 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya Granada Luxury Belek Otel’de sporun paydaşlarını buluşturdu. 4 günlük etkinlikte, alanlarında uzmanlaşmış profesyoneller bir araya geldi. Dev organizasyonun, her biri bir diğerinden önemli panellerindeki söyleşilerde, Türk futbolunun marka değerine ve spor turizmi pazarına dikkat çekerek katkı verilmesi hedefleniyor.

Behiç Kaya: "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz"

Dev buluşmanın ilk gününde açılış oturumunu WLC kurucu başkanı Behiç Kaya yaptı. Sporun birleştirici gücü ile hareket ettiklerini belirten Kaya, "Bugün burada spor ve turizmin kesişim noktasında spor tutkunları ve spor öncülerini bir araya getiriyoruz. Yalnızca sporun güzelliklerini kutlamakla kalmayıp, sporu ve kültürleri birleştirerek daha yükseğe taşımak adına olanak sağlıyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıp, bu doğrultuda hareket ediyoruz. Spor kültürleri birleştirmek ve birlik beraberlik ortamının sağlanması için önemli bir araç. WLC sadece bir etkinlik değil, ayrıca bir futbol ailesidir. Gelecekteki sporun izini çizmek adına birlikte olacağız" dedi.

Sabah oturumunun devamında WinterLeague Danışma Kurulu Üyesi Tarkan Batgün ise, WinterLeague organizasyonunun önemli bir network fırsatı sunmasına dikkat çekerken, "Dünyanın önemli noktalarından alanlarında uzmanlaşmış isimleri futbol ailemize katmak üzere davet ettik. Bu önemli isimlerle burada bir araya gelerek 3. kez organizasyonu gerçekleştiren, bu değerli network fırsatını bize sunan, sayın Behiç Kaya’ya tekrar huzurlarınızda teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

WinterLeague Convention 2024’ün sabah birlikteliği spor ailesine verdiği özel mesajlarla son buldu.