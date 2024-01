WinterLegue Convention 2024'de geleceğin futbolu konuşuldu

Dünyanın farklı ülkelerinden spor profesyonellerinin bir araya geldiği Winter League Conventionın üçüncü buluşması, 10-13 Ocak 2024 tarihleri arasındaki, ’dünyanın en büyük spor turizm organizasyonu’ Antalya’da başladı.

Etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilen sabah konuşmaları ve açılış seremonisinin ardından, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, FS Technology Ag kurucu ortağı Mehmet Özdemir, Yıldırım Grup yatırım görevlisi Jasper Yıldırım, Nicola Innocent’ın moderatörlüğünde öğle panelinde, ’Futbolda sürdürülebilir kalkınma’ konusuna dikkat çekerek bir konuşma gerçekleştirdiler.

Kesler, "Bizim Acun Beyle ortak olarak amacımız her daim Hull City de farklı olanları gerçekleştirmek oldu. Geldiğimizde sadece 5 bin kişide genel bilet vardı. Şu an ortalama 21 bin kombine bilet varken toplamda 25 bini buluyor. Taraftarları tekrar geri getirerek, kulübümüzün bir parçası haline getirerek çok ciddi bir başarı sağladık. Bunları futbol ile eğlenceyi birleştirerek sağladık. Sürdürülebilirlik kılarak başarıya ulaşmak ve taraftarımızla daha da bütünleşerek ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özdemir stadyumların ailelerin 7-24 vakit geçirebilip, kolaylıkla erişebileceği tasarımla yapılanmasına dikkat çekti. Özdemir, "Teknolojiyi taraftarlara dayatamıyorsanız bu sürdürülebilir olamaz. Bunlar bilet ve ürün satışlarıyla olabilir. Ancak her şekilde bu konu içerisinde taraftarların bir parçası olması gerekiyor. Taraftarların kendi kulüplerine bir parçası olabilmesi için kulüpten alınan kararlarda taraftarlar da hesaba katılmalı. Maalesef maç öncesi ya da maç sonrası taraftarlara eğlence için, stadyumlarda ailece vakit geçirebilmelerine dikkat çekildiğini göremiyorum. Stadyum ve arenalar bu modellere göre hazırlanarak aileler kulüpler ve organizasyonlara çekilmeli. Fakat bunlar yapılırken, taraftarlar mutlu dönmeli ve kulüpler karlılığını korumalı" dedi.

Jasper Yıldırım ise, "Sürdürülebilirlik futbolda oldukça önemli bir konu. Özellikle bu konuda Samsunspor’daki hedefimiz beş yıl içerisinde kulübü Süper Lig’e taşımaktı. Bunun için hem spor, hem yönetim konusunda farklı yatırımlar yaptık ve hedefimize ulaştık. Sermaye ve yatırımları yeniliklerle doğru orantılı, adaptasyon içinde yöneterek sürdürülebilirlik ve başarı sağlanmalı" diye konuştu.

Oyuncu tercihinde verinin yeri tartışıldı

WLC 2024 yapılan ikinci panelle devam etti. Yapılan ikinci panel, Bologna Fc Data Analiz Müdürü Yuri Dell’Atti, Uluslararası Ceo ve Elçi Laurent Dechaux, Colorado Rapids Scout Direktörü Gabriel Pinto, Comparisonator CEO’su Tarkan Batgunun moderatörlüğünde gerçekleşti. Yapılan ikinci panelde oyuncu transferinde verinin önemine vurgu yapıldı. Dell’Atti, "Oyuncuları sadece satın almayı düşünmek yerine oyuncuları kazanmayı nasıl satın alabiliriz bunu düşünmeliyiz. Her bir veri, bir stratejiyi geliştirir. Takımıma uygun olan aynı dili konuşacağımız stratejiler oluşturmalıyız. Verilerle, mesela ne kadar sürede sakatlık olabilir, ne sürede oyuncu geri dönebilir, tahmin edebiliriz. çeşitli algoritmalar oluşturarak, yakın gelecek hakkında yapay zeka yardımlarıyla çok daha ilerleyebiliriz" ifadelerine yer verdi. Laurent Dechaux ise verinin çok faydalı bir araç olduğuna ancak her şey olmadığına değinerek, "Teknoloji şu an hayatımızda sadece futbolda değil, gündelik yaşamın önemli bir parçası. Kendimizi her yıl yenilemeli ve adapte etmeliyiz. Video analiz verileri hayatımızda çok büyük değişiklikler oluşturdu. ve scoutlarımız buna hızlıca adapte oldular. Kolay değildi ve çok fazla bilgi vardı. Teknolojıyle öyle ya da böyle çalışmalıyız. Veri her şey değil fakat oldukça katkı sunan bir araç" dedi. Gabriel Pinto ise, "Ben oyuncu analiz ederken istatistiklerine, teknik ve taktiğine bakarım. En güçlü ve en zayıf yönlerine bakarım, sonrasında analiz eder, neden böyle diye sorgularım. Bir futbolcuyu en iyi hale getirmek için bunu detaylı yapmanız gerekir. Detay verme konusunda PC yazılımları oldukça önemli. Farklı oyuncuları karşılaştırabiliyorsunuz ve veri uzmanları bu karşılaştırmaya çok ihtiyaç duyar. Veri size zaman kazandırır ancak oyuncu bir sezonda bir ligde 40 gol atarken, bir başka ligde 20 gol atacağı garantisini vermez. Veri elimizi kuvvetlendirir, faydalıdır, scoutingde yeri çok önemli. Ancak unutulmamalı ki; elinizdeki veriyi sadece veri olarak değerlendirmeyin. Gözlerinizi ve kulaklarınızı kullanarak daha etkili kararlar almalısınız" açıklamasında bulundu.

Konuşma ve panellerin ardından WLC 2024 ilk gününün akşamında, spor dünyasının renkli simalarının da katıldığı gala gerçekleşti. Ağırlıklı olarak futbolun konuşulduğu, paydaşların görüş alışverişinde bulunduğu ve sonuçta tüm katmanların mutlu olduğu anlarla son buldu.