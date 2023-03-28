Wizz Air, İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

Macaristan merkezli Avrupa’nın düşük bütçeli hava yolu şirketi Wizz Air İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı. Wizz Air’ın İstanbul’a ilk uçuşu, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Luton Havalimanı’ndan kalkan uçakla gerçekleşirken İstanbul Havalimanı’na inen hava yolu sayısı 84 oldu.

Wizz Air İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı. Macaristan merkezli Wizz Air’in bugün Londra şehrinde bulunan Luton Havalimanı’ndan kalkan Airbus A321 tipi uçak 239 yolcusu ile saat 12.20 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Yolcular Havalimanı yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılanırken ilk uçuş nedeni ile gelen yolcu katı D5 kapısında karşılama etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe İstanbul Havalimanı Hava yolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan ve Wizz Air Operasyon Direktörü Marion Geoffroy ile yöneticiler katıldı. Karşılama etkinliğinde konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Hava yolu ve Kargo Direktörü Majid Khan, “WizzAir’in İGA İstanbul Havalimanı’na uçuşlarına başlamasıyla birlikte çok sayıda İngiliz vatandaşının ülkemizi ziyaret etmesine imkan sağlanacağını düşünüyoruz. Wizz Air ekibine bu süreçteki işbirlikleri için teşekkür ediyoruz ve bu sadece bir başlangıç bunu belirtmek isterim’’ dedi.

Wizz Air Pazarlama Direktörü Marion Geoffroy ise, "Bugün hem Birleşik Krallık hem de Wizz Air için çok önemli bir gün, Londra’daki Luton Havalimanı’ndan ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik, ayrıca bugün Gatwick Havalimanı’ndan da bir uçuş düzenlenecek, İGA İstanbul Havalimanı’na bunu mümkün kıldıkları ve destekleri için teşekkür ederiz, bu bizim kurum tarihimizdeki en önemli anlardan biri’’ diye konuştu.

Macaristan’ın en büyük hava filosu

18 yıl önce hava taşımacılığı faaliyetine başlayarak hızla büyüyen hava yolu şirketi Wizz Air’in filosunda 52’si Airbus A320-200, 6’sı Airbus A320 neo, 41’i Airbus A321-200 ve 78’i A321neo bulunurken toplamda 177 uçak ile Macaristan’ın en büyük hava filosuna sahip. Hava yolu şirketi, Avrupa, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde birçok şehirde de hizmet veriyor.

Wizz Air’in, Londra’daki Luton ve Gatwick Havalimanları’ndan İstanbul’a düzenleyeceği uçuşlar haricinde önümüzdeki günlerde Macaristan’ın başkenti Budapeşte ve Romanya’nın Yaş kentinden de İstanbul’a seferler düzenlemesi bekleniyor.