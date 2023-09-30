Wolverhampton, Manchester City'nin galibiyet serisine son verdi

Premier Lig'in 7. haftasında lider Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla City'nin ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Wolverhampton, Manchester City'nin galibiyet serisine son verdi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Premier Lig’in 7. haftasında lider Manchester City, deplasmanda Wolverhampton’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla City’nin ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Premier Lig’in 7. haftasında Wolverhampton, Molineux Ground Stadyumu’nda Manchester City’yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 6. dakikada Ruben Dias’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan City, 58. dakikada Julian Alvarez ile eşitliği yakalasa da 66. dakikada ev sahibi ekip Hee-chan Hwang’ın golüyle yeniden öne geçti. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Wolverhampton sahadan 3 puanla ayrıldı. Manchester City, mağlup olmasına rağmen 18 puanla liderliğini sürdürürken, Wolverhampton 7 puanla 7. sıraya yükseldi.