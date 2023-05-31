Workup Gaming Girişimcilik Programı başlıyor

Türkiye İş Bankası’nın, oyun dikeyindeki startupların ölçeklenmesine, hızlanmasına, yatırıma erişimine ve görünürlüğüne katkı sağlayacak yeni programı için başvurular açıldı.

Ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile 2017 yılından bu yana farklı dikeylerde faaliyet gösteren startupları destekleyen Türkiye İş Bankası, oyun dikeyindeki yeni programına, eğitim amaçlı oyun üreten stüdyo ve startupları bekliyor.

İş Bankası’nın Workup markası ile desteklediği Workup Gaming Girişimcilik Programı, Türkiye Bilişim Vakfı, Boğaziçi Ventures, Joy Game ve Dojo Talent partnerliğinde oluşturuldu. Program, oyun ekosisteminde ülkemizin yeni unicorn girişimlerini keşfetmeyi ve eğitici oyunlar ile geleceğin yetkinliklerinin kazanımını hızlandırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

6 aylık programda oyun geliştiricilere çok yönlü destek

Oyun alanında faaliyet gösteren startupların ve oyun stüdyolarının eğitim amaçlı ürettikleri veya program süresince üretecekleri oyunların geliştirileceği ve ölçeklendirileceği program, 6 ay sürecek.

Yalnızca girişimlere destek olmakla sınırlı kalmayacak program, ekosistemin en önemli yeteneklerini bir araya getirerek bir eğitim oyunları topluluğu oluşturmayı da amaçlıyor. Eğitim oyunları dikeyindeki girişimlerin yerel ve global ölçekte rekabet gücünün artırılmasına destek verecek programda, alanında uzman isimlerin mentorluğu ve jüri üyeliği, teknik altyapı ve uygulama destekleri ile yatırıma erişim imkânı sunuluyor.

Başvuruların 11 Haziran 2023’e kadar devam ettiği programa ilişkin detaylı bilgiye, workupgaming.ist üzerinden ulaşılabiliyor.