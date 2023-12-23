Workup Gaming'in ilk döneminden 10 girişim mezun oldu

İş Bankası’nın 2017 yılından bu yana startupları destekleyen Workup Girişimcilik Programının ilk dönem girişimleri Demo Day etkinliğiyle mezun oldu.

Ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile 2017 yılından bu yana farklı dikeylerde faaliyet gösteren startupları destekleyen Türkiye İş Bankası’nın, Haziran ayında başlattığı, eğitim amaçlı oyun üreten girişimlere ve oyun stüdyolarına yönelik programı Workup Gaming’in ilk dönem girişimleri Demo Day etkinliğiyle mezun oldu. Etkinlikte, oyununu büyüten, yatırım alan ve oyun geliştiren girişimler ile oyun stüdyoları, programdaki deneyimlerini anlattı. Networking etkinliğinde Workup Gaming programından mezun 10 girişim, iş modellerini ve yol haritalarını yatırımcılar, ekosistem paydaşları, İş Bankası ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaşırken oyunlarını davetlilere denetme fırsatı da buldu.

“Amaç, okul çağındaki çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlamak”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Demo Day’de yaptığı konuşmada, "Geleceğin yetkinliklerini yakalamak ve ülkemizde hem okul öncesi hem de okul çağındaki çocukların bilişsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla oyun geliştiren ve geliştirmek isteyen startuplarla başladıkları yolculukta çok güzel sonuçlar elde ettiler. Oyun dikeyindeki girişimcilerin ekosistemde önemli bir lokomotif haline geldi ve Türkiye’nin Avrupa pazarında İngiltere’den sonra oyun stüdyosu sayısında ikinci sırada yer alıyor. Genç, dinamik, mobil penetrasyonu yüksek ve oyunu seven bir pazar olarak globalde yakaladığımız başarı memnuniyet verici. Eğitim odaklı teknolojileri de ihraç ederek yeni hikâyeler yazacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Workup Girişimcilik Programı ile bir arada olmaktan mutlu olduklarını belirten Gamester Kurucu Ortağı Onur Karcı, “Bizim platformumuz oyunları ve eğlenceyi ön plana alıyor. Özellikle çocuklara keşfetmeyi ve öğrenme konusunda içerikler üretiyor. Tüm dünyada 2 milyondan fazla aileye ulaşmış durumdayız. Bu iş sabır işi. Yapacak kişiler olumsuz durumlarda yılmasınlar. Hedeflerine odaklansınlar” dedi.

Bir diğer mobil similasyon oyun geliştirici ise, “Workup günleri çok verimli geçti. Yatırım turlara başladık ve buralarda yatırımcılarla bir araya geldik. İş bankası faizsiz kredi imkanı sundu. Workup’un tüm imkanlarından faydanlandık” dedi.

4 girişim 1,2 milyon dolar yatırım aldı

Workup Gaming Girişimcilik Programı, Türkiye İş Bankası’nın ana desteğiyle, Türkiye Bilişim Vakfı, Boğaziçi Ventures, Joy Game ve Dojo Talent partnerliğinde oluşturuldu. Oyun alanında faaliyet gösteren startuplar ve oyun stüdyoları, 6 ay süren program boyunca eğitim odaklı oyunlar üretti veya daha önce geliştirdikleri oyunları geliştirdi ve ölçeklendirdi. Program süresince 4 girişim 1,2 milyon dolar tutarında yatırım aldı.

Program kapsamında sunulan imkânlar sayesinde girişimciler; alanında uzman 15 mentor ile 60 saatin üzerinde görüşme yaptı, 11 eğitim ve 4 teknik çalıştay ile becerilerini geliştirdi. Oluşturulan topluluk sayesinde 3 girişim yeni çalışanlar kazandı.