Workup Girişimcilik Programı'nın 12. dönemi başlıyor

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu girişimcilik programı Workup, 8 girişimle 12. dönemine başlıyor.

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu girişimcilik programı Workup, gelecek vaat eden iş modellerini ölçeklendirmek isteyen 8 girişimle 12. dönemine başlıyor. 2017 yılından beri devam eden programın yeni dönemine Branchsight, Juuli, Korvo, Kubezy, Magfi, Shippn, Trendbox ve Zuzzuu girişimleri katılıyor.

Girişimcilerin hızlanmalarına ve ölçeklenmelerine yardımcı olan, geçtiğimiz yıl global bir erken aşama yatırımcısı ve inovasyon hub’ı Tenity tarafından satın alınan Hackquarters yürütücülüğünde gerçekleştirilen Workup’a bugüne kadar 144 girişim kabul edildi. Programdan 100 girişim mezun oldu.

Girişimlerin desteğe ihtiyaç duydukları konular tespit ediliyor

Workup.ist internet sitesi üzerinden başvuruların yıl boyunca açık olduğu programa dâhil olan girişimler, sunumlarının ardından Workup takımı, Workup mentorları, paydaşlar ve yatırımcıların değerlendirmeleriyle belirleniyor.

Programa kabul edilmeleri sonrası girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları konular birebir görüşmeler ile tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program hazırlanıyor.

Seçilen girişimler 4 ay boyunca; alanlarında uzman kişilerden mentorluk, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere iş birliği, İş Bankası’nın kurucusu ve yatırımcısı olduğu fonlar başta olmak üzere yatırım imkânlarına erişim, tecrübeli girişimcilerle deneyim paylaşımı, teknik çalıştaylar ve ilham etkinlikleri, ücretsiz bulut sunucu kullanım hakkı ve altyapı destek paketleri, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma, olanaklarına sahip oluyor.

Ayrıca, İş Bankası Girişimcilik Şubelerinin desteğinin yanı sıra yerli ve global çok sayıda iş ortağının startup’lara yönelik çözüm ve hizmetleri için ücretsiz ya da indirimli kullanım hakkı elde ediyor. Programa kabul edilen girişimler, İş Kule Workup Alanı’nda ücretsiz ofis imkânından da yararlanabiliyor.

Workup Programı 12. dönemine seçilen 8 girişim şöyle:

Branchsight: Çok lokasyonlu markalar için tüm satış noktalarının reklam stratejisinin merkezi bir sistem üzerinden yönetilmesini sağlayan dijital pazarlama platformu. branchsight.com/tr/

Juuli: Freelancerların faturalandırma, ödeme alma ve gönderme süreçlerini kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilmesi için özel olarak tasarlanmış finans platformu. juuli.io/

Korvo: Eğitim verenlerin etkinlik, online kurs ve dijital ürünlerini sergilemesini, ödeme almasını ve operasyonlarını yönetmesini sağlayan e-ticaret platformu. korvo.co/tr

Kubezy: Servis sağlayıcılar ve şirketlerin cloud-native dönüşümlerini kolaylaştıracak ürünler geliştiren yeni nesil bulut operatörü. kubezy.com/

Magfi: Telegram, Discord ve bu gibi mesajlaşma uygulamalarındaki topluluklara reklam verilmesini sağlayan reklam teknolojisi. magfiads.com/

Shippn: Kullanıcılarının dünyanın her yerinden alışveriş yapabilmelerini sağlamak misyonu ve Reshipping Airbnb’si olma vizyonu ile yola çıkarak kurulmuş bir topluluk pazaryeri. shippn.com/en/home

Trendbox: Perakende satış noktalarından kendine ait yazılım ve donanımları ile anlık olarak veriyi toplayan ve müşterilerine anlık ve aksiyona yönelik iç görü raporları sunan girişim. trendbox.io/

Zuzzuu: Sektörel dikeylerde özelleşmiş yapay zekâ teknolojisiyle dijital satış ve pazarlama yapan şirketlerin müşterilerine kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak gelirlerini artırmalarını sağlayan platform. zuzzuu.com/