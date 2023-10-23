Workup ve Workup Agri programlarından 8 girişim mezun oldu

Workup Girişimcilik Programı’nda 11’inci dönem ve Workup Agri’de 2’nci dönem girişimleri Demo Day etkinliği ile mezun oldu. Bugüne kadar 15 bini aşkın başvuru alan programa kabul edilen girişim sayısı 156’ya, mezun sayısı 108’e ulaştı. Mezun girişimlerden 50’si bugüne kadar farklı yatırım turlarında 20 milyon dolar fon sağladı.

İş Bankası’nın ana destekçiliğinde 2017 yılından bu yana kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı’nın 11. dönem ve tarım teknolojileri odaklı hızlandırma programı Workup Agri’nin 2. dönem girişimlerinin mezuniyeti, ekosistem paydaşlarının bir araya geldiği Demo Day etkinliğiyle gerçekleşti.

İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenen ve Workup YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanan etkinliğe, iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri ile hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticilerinin yanı sıra İş Bankası ve iştiraklerinin yöneticileri katıldı.

Startuplara özel ilk kredi kartı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Workup programının başladığı günden bu yana büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, programın süreç içinde tarım, yapay zekâ, oyun, etki girişimciliği dikeylerinde geliştirildiğini; yurtdışına açılım konusunda yaşanan eksiklikleri gidermek üzere Tekmer ve KOSGEB iş birliği ile Workup Rise & Leap programını başlattıklarını ve gelecek ay 9 girişimin Londra’da dünyaya açılma denemesi yapacağını anlattı.

İlki İstanbul’da açılan daha sonra İzmir ve Ankara’da da hizmete sunulan girişimcilik şubeleri; startup’lara toplantı yapma ve çalışma imkânı sunan Nişantaşı’ndaki İş Mekan, İş Kule’deki Workup çalışma alanı gibi ekosisteme yönelik hizmetlere değinen Aran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Girişimcilik şubelerimiz aracılığıyla 3 bini aşkın girişime temas ettik. Bu, tüm girişimcilik ekosisteminin yüzde 15’ine karşılık geliyor. Onlara sadece bu tarz programlarla destek olmuyoruz. Girişimcilere bugüne kadar 171 milyon lira kredi kullandırdık. Önümüzdeki dönemde girişimcilere özel Maximiles Startup Business kartını çıkarıyoruz. Yalnızca puan kazandıran ve puanları alışverişte kullandıran bir kart olmayacak. Bu kartta yer alacak özellikler için Silikon Vadisi ziyaretimizde global teknoloji firmaları ile de görüşmeler gerçekleştirdik ve bugüne kadar sunulmamış özellikleri olan bir kartla girişimcilere destek olmak istiyoruz.”

“İkinci yüzyılın hikayesini girişimciler yazacak”

Destek verdikleri girişimlere sadece dışarıdaki yatırımcılarla tanışma fırsatları sunmadıklarını, şu anda sayısı 4’e çıkan girişim sermayesi fonlarının büyüklüğünün 50 milyon dolara çıktığını, bugüne kadar 41 girişime yatırım yaptıklarını, yatırım miktarının 14,4 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyleyen Aran, bu yatırımların karşılığının bir süre sonra ekonomimizde görülmeye başlanacağını düşündüğünü belirtti.

Aynı zamanda pek çok girişimcinin ürün ve hizmetlerini kullanarak, büyük müşteri deneyimi edinmelerini ve referans listelerini güçlendirmelerini sağladıklarını ifade eden Aran, “Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında hayal edip başaramadığı ne varsa ikinci yüzyılda hep beraber bunu birlikte başarabilmeyi arzu ediyorum. İkinci yüzyılın hikâyesi büyük olasılıkla tarım ya da sanayi değil; dijital ve teknoloji olacak. Yapay zekânın lokomotif olduğu bir ikinci yüzyıl göreceğiz. Tarım ve sanayi gibi geçmiş yüzyılın lokomotiflerini çok iyi kullanmak; onları bu yüzyılın lokomotifi olan yapay zekâ ile birleştirmek gerekiyor. Geleneksel olan sanayi ve tarımla yapay zekânın birleştirilmesi konusunda girişimcilik ekosisteminin özellikle problem çözme ve yenilikçi yaklaşımıyla çok kilit bir sektör olacağına inanıyorum. İkinci yüzyılın hikâyesini girişimciler, girişimciliğe gönül verenler yazacak. Biz de bu güzel yolculukta onlarla kol kola omuz omuza ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.

Girişimlerin önemli bir kısmı İş Bankası ve grup şirketleri ile iş geliştirme fırsatı buldu

Açılış konuşmasının ardından İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Emre Ölçer’in moderatörlüğünde “Workup ile Büyümek” paneli gerçekleştirildi. Panelde Workup’ın önceki dönem mezun girişimlerinden Onlayer’ın kurucusu Kıvanç Harputlu, Juphy’nin kurucu ortağı Alara Eren İplikçioğlu, Wastespresso kurucu ortağı Cavid Bayramlı ile Hackquarters kurucusu Kaan Akın, dünden bugüne Workup’ın gelişimini ve girişimlerin Workup sonrası yolculuklarını anlattı. Girişimlerin önemli bir kısmının İş Bankası ve grup şirketleri ile iş geliştirme fırsatı bulduğu, bir girişimin ise yatırım aldığı kaydedildi.

Panel sonrası Workup’ın 11’inci dönem ve WorkupAgri’nin 2’nci dönem mezun girişimleri, Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde iş modellerini ve yol haritalarını katılımcılarla paylaştı.

50 Workup’lı girişim 20 milyon dolar yatırım aldı

6 yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden ve bu yıl başlatılan eğitim odaklı oyun teknoloji girişimlerine özel Workup Gaming ile yakın zamanda başlayacağı duyurulan etki odaklı girişim hızlandırma programı Workup4Future ile dikey odaklı kapsayıcılığını artıran Workup Girişimcilik Programı’na toplam başvuru sayısı 15 bini aştı. Programda, Workup Agri de dâhil olmak üzere kabul edilen girişim sayısı 156’ya, mezun sayısı 108’e ulaştı. Mezun girişimlerden 50’si bugüne kadar farklı yatırım turlarında 20 milyon dolar fon sağladı.

Workup 11’inci dönem mezunları

Getmobil: İkinci el elektronik cihaz satmak ve yenilenmiş cihaz almak isteyenlere hizmet sunarken, kayıt dışı ikinci el elektronik pazarını dijitalleştiren ve kayıt altına alan platform.

Homster: Ev alıcılarının gelecekteki evlerini kendi zevklerine göre görselleştirerek sanal tur destekli satın alma kararları verebilecekleri yapay zekâ destekli ve bulut tabanlı bir iç mimari tasarım ve görüntüleme servisi.

Heybooster: E-ticaret şirketlerinin kullandığı pazarlama araçları ile bağlantı kuran, dijital pazarlama verilerini anlamlandırıp aksiyona yönelik iş planlarına dönüştüren ve şirketlerin bu verileri okunabilir şekilde analiz etmesini sağlayan platform.

Pivony: Pazarlama profesyonellerinin sürekli değişen tüketici beklentilerini birkaç klikle keşfetmelerini ve buna yönelik analizleri kolayca yapmalarını sağlayan omnichannel tüketici zekâsı analitik platformunu sunan yapay zekâ girişimi.

Werover: Rüzgâr türbin kanatları için geliştirdiği yapay zekâ tabanlı erken hasar tespit sistemiyle yenilenebilir enerji varlıklarının 7/24 sağlık izlemesiyle önleyici bakımını sağlayan ve rüzgâr enerjisi yatırım getirisini artıran IoT ve yapay zekâ girişimi.

WorkupAgri 2. dönem mezunları

Move On: Yapay zekâ bilgisayarlı görü ve sensör füzyonu teknolojileri ile traktörler için bulut bağlantılı otonom sürüş kitleri geliştirerek sürdürülebilir tarımın dijitalizasyonunu sağlayan IoT girişimi.

Nanomik: Tarım ve gıda ürünlerinin raf ömrünü artırmak ve farklı etkilere karşı korumak için tarımsal hastalık ve zararlılar ile mücadele eden mikroenkapsüle edilmiş biyopestisitler üreten biyoteknoloji girişim.

Kozalak: Orman yangınlarında erken tespit ve uyarı sağlayan, hava kalitesi ölçen, zehirli, yanıcı ve patlayıcı gaz tespiti yapan uydu iletişimi tabanlı bir sistem çözümü sunan girişim.