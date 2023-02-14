WORLDEF ve ELİDER'den 'Umudu Sıcak Tutalım' kampanyası

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından WORLDEF ve ELİDER “Umudu Hep Birlikte Sıcak Tutalım” kampanyası başlattı. Kampanya ile 50 bin adet battaniye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılacak.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem ile Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en acı olaylarından birini yaşadı. Meydana gelen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Adeta hayalet şehre dönen illerde, evleri yıkılan ve sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen aileler, zorlu kış günlerinde hayat mücadelesi vermeye başladı.

“Umudu Hep Birlikte Sıcak Tutalım”

Türkiye’nin tek yürek olup binlerce yardım malzemesini bölgeye göndermeye başlaması üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da öncelikli kabul edilen ihtiyaçların listesini yayımladı. Bölgedeki depremzedeler için yayınlanan öncelikli listedeki ihtiyaçlardan biri de zorlu kış şartları sebebiyle ‘battaniye’ oldu.

Bu kapsamda harekete geçen WORLDEF (Uluslararası E-İhracat Platformu) ve Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER), bölgenin battaniye ihtiyacını karşılamak için “Umudu hep birlikte sıcak tutalım” kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanya ile en az 50 bin adet battaniyenin, AFAD ve Kızılay koordinasyonuyla afet bölgesine ulaştırılması amaçlanıyor.

65 TL ile depremzedelerimize katkıda bulunabilirsiniz

Kampanyayı bin adet bağış yaparak başlatan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “Depremin ilk gününden bu yana derin bir üzüntü ve tarifsiz acı içindeyiz. Tüm maddi desteklerimizi depremzedelerimiz için kullanmaya gayret ediyoruz. Bunların yanında AFAD’ın öncelikli kabul gören ihtiyaç listesinden yola çıkarak, ELİDER ile birlikte ‘Umudu Hep Birlikte Sıcak Tutalım’ kampanyası başlatıyoruz” dedi.

Kampanyaya bağışta bulunulmasına ilişkin bilgi veren Nart, “Kampanya kapsamında 2.1,60 ölçülerinde bir adet keçe battaniye için KDV dahil 65 TL bağış yapılması yeterlidir. İster bir ister bin adet bağışta bulunabilirsiniz. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, “BAĞIŞ” yazıp istediği adeti belirterek, 0539 700 95 95 veya 0539 700 97 55 numaralı telefonlara SMS gönderebileceği gibi hesap numaraları üzerinden de bağış yapabilecektir. Bağış için Elektronik Ticaret Derneği’nin TR70001200981500016000034 hesabına bağışlarını iletebilirler. Hedefimiz olan 50 bin adet battaniye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda, depremzedelerimiz için belirlenen noktalara teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu süreci dayanışma içinde aşacağız"

ELİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay ise, "Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinin ardından ilk günden bu yana çalışmalarımızı sürdürdük. Bunun yanı sıra bizim aracılığımızla depremzedelerimize yardım göndermek isteyen vatandaşlarımız, paydaşlarımız için "Umudu Hep Birlikte Sıcak Tutalım" kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Bağışlarınızla toplanan battaniyeler, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılacaktır. Biliyoruz ki bu süreci hep birlikte dayanışma içinde aşacağız" dedi.