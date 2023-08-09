Wout Weghorst, Hoffenheim'da

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Beşiktaş’ta, ikinci yarısını İngiliz ekibi Manchester United’da kiralık geçiren Wout Weghorst, sezon sonuna kadar Bundesliga ekibi Hoffenheim’a kiralandı.

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Beşiktaş’ta forma giyen, ikinci yarısını ise Premier Lig temsilcisi Manchester United da kiralık geçiren ve bonservisi Burnley’de bulunan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, Bundesliga ekibi Hoffenheim’ın yolunu tuttu. Konuyla ilgili Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, Wout Weghorst’un sezon sonuna kadar kiralandığı ve Hollandalı oyuncuyu takıma dahil ettikleri için mutlu oldukları ifade edildi.

31 yaşındaki golcü futbolcu, geride kalan sezonda 17’si Premier Lig, 16’sı Trendyol Süper Lig, 6’sı UEFA Avrupa Ligi, 5’i FA Cup, 3’ü EFL ve 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 49 resmi maçta görev alırken, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.