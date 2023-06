Wyndham, Türkiye'deki ilk Trademark Collection otelini açtı

TAKİP ET

Wyndham, İstanbul New Airport Hotel, Trademark Collection by Wyndham’ın açıldığını duyurdu.

Yaklaşık 9 bin 100 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’deki ilk Trademark Collection by Wyndham oteli olan 68 odalı İstanbul New Airport Hotel’in açıldığını duyurdu. Wyndham’ın şu anda, Türkiye genelinde açık ve faal durumdaki 95’ten fazla otelinin yanı sıra 20’nin üzerinde oteli kapsayan bir proje stoku bulunuyor.

Verilen bilgiye göre; Trademark Collection by Wyndham markası, dünyanın gözde noktalarında seçkin konaklama seçenekleri arayan misafirler için tasarlandı. Marka, Wyndham’ın sektöre öncülük eden hacminden ve pazarlama, teknoloji ve satış becerilerinden yararlanmak isteyen, bağımsız ruhlu otel sahiplerine hitap ediyor. İlk kez 2017 yılında hayata geçen Trademark Collection by Wyndham markası altında şu anda New York, Berlin, Atina, Budapeşte, Brüksel ve dünyanın önde gelen diğer şehirlerinde 185’ten fazla otel bulunuyor.

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Ülke Direktörü Murat Özel, "Trademark Collection by Wyndham, dünyanın franchise veren en büyük otel şirketinin desteğini arkalarına alarak konaklama sektöründe iz bırakmak isteyen girişimcilerin kendine özgü özelliklerini ve benzersiz vizyonlarını öne çıkarıyor. Türkiye’de orta ve üst segmentteki oteller açısından çok büyük fırsatlar bulunuyor ve dünyanın en gözde şehirlerinden İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu açılış, Türkiye’de büyümeye devam etme kararlılığımızın yanı sıra markanın global varlığına da güç katıyor” dedi.

İstanbul’un hızla gelişen ilçelerinden Arnavutköy’de, yeni inşa edilmiş bir binada hizmet veren İstanbul New Airport Hotel, Trademark Collection by Wyndham, İstanbul Havalimanı’na 12 kilometre mesafede yer alıyor ve yakınlardaki alışveriş merkezleri ile ziyaret noktalarına kolay erişim imkanı sağlıyor. Bir restoranı ve çalışma alanı da bulunan otel, konsiyerj ve diğer hizmetler de sağlıyor.

Misafirler, şık ve samimi bir anlayışla tasarlanan ve modern olanaklar sunan standart, deluxe ve süit oda seçenekleri arasından tercihte bulunabiliyor. Yapılan açıklamaya göre; Wyndham’ın Türkiye ve dünyanın her yerindeki otelleri, yaklaşık 101 milyon kayıtlı üyesinin kazandıkları puanları dünyanın dört bir yanındaki 50 binden fazla otel, resort tatil kulübü ve kiralık tatil evinde kullanmasına olanak tanıyan ödüllü sadakat programı Wyndham Rewards kapsamında yer alıyor.