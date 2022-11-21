Ya gözenekleriniz tıkalıysa?

Gözenek neden genişler?

Vücudumuzda bazı gözenekler diğerlerinden daha büyük görünür ve bu bizi rahatsız eder. Genellikle büyük ve geniş gözenek sorunu yüz bölgesinde oluşur çünkü gün içeresinde en çok yağlanan, kirlenen ve sebum biriken yerler ciltteki gözeneklerdir.

Gözenekler nasıl sıkılaşır?

Doğru cilt bakımı ile tıkalı gözenekler temizleyebilir ve gözeneklerinin daha sıkı görünmesini sağlayabilirsiniz. Cilt bakımının en önemli adımı cildi temizlemek, makyaj yapmadığımız zamanlarda bile cildimizi cilt tipimize uygun bir yıkama jeli ile günde 2 kez cildimizi yüz yıkama jeli ile yıkamalıyız. Geniş gözenekler, yağlı ve sivilceli bir cildin varsa günde 2 kere mutlaka tonik kullanmalısınız, tonik kullanmak gözeneklerin sıkılaşmasına ve küçülmesine yardımcı olacaktır. Düzenli olarak ayda 1 kez gideceğiniz cilt bakım seansları ile cilt temizliğinizi derinlemesine yaptırarak ev devam ürünleri ile daha sıkı daha genç daha parlak bir cilde kavuşabilirsiniz.