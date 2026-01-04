Yaban hayvanları için dağa çıktı, iki geyikle karşılaştı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakan vatandaş, iki geyikle karşılaştı.
Sakarya’nın Geyve ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakan vatandaş, iki geyikle karşılaştı.
İlçe genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Bölgede yaşayan bir vatandaş, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları beslemek amacıyla aracıyla yüksek kesimlere çıktı. Ormanlık alana yem bıraktığı sırada iki geyikle karşılaşan vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, vatandaşın seslendiği geyiklerin bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu yer alıyor.