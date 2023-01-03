Yaban mantarları köylünün gelir kapısı oldu

Çanakkale’de köylü kadınların Kazdağları’ndaki ormanlık alanlardan topladıkları yaban mantarlarından Kanlıca ve Akçintar mantarlarını satarak, ailelerine ek gelir elde ediyor.

Çan ilçesinde köylü kadınların Kazdağları’ndaki ormanlık alanlardan topladıkları mantarları halk pazarındaki tezgahları süslüyor. Her sene Eylül ile Ekim aylarında Kazdağlarının ormanlık alanlarında çıkan yaban mantarları bu yıl yağmurların geç yağması ve hava sıcaklıklarının mevsim şartlarının üstünde seyretmesi sonucu Ocak ayında bol miktarda topraktan çıktı. Kazdağları’ndan topladıkları yaban mantarı olarak bilinen Kanlıca mantarının kilosunu 80 lira, Akçintar mantarının kilosunu 50 liradan sattıklarını belirten Çan ilçesine bağlı Derenti köyünden Ayten Kır (62), “Akçintar mantarlarını Kazdağları’nda topladık. Bir kişi günde 20-30 kilo toplayabiliyor. Her taraf mantar, bagajlar dolusu toplanıyor. Kilosunu 50 liradan satıyorum” ifadelerini kullandı.

Akçintar mantarına göre daha az miktarda bulunan Kanlıca Mantarlarını Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesi ormanlık alanlarında toplayıp, satmak için Çan pazarına getiren Mustafa Sezen, “Kanlıca Mantarını kilosunu 80 liradan satıyorum” dedi.