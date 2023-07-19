Yabancı futbolcuların bonservisleri ve maaşları kulüpleri mali açıdan zorluyor

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu öncesinde kadrosunda en fazla yabancı futbolcu bulunduran ekip 17 isimle Fenerbahçe, en az futbolcuya sahip takımlar ise 5’er futbolcuyla Kasımpaşa ve Pendikspor oldu. Süper Lig kulüpleri, kadrolarına kattıkları yabancı futbolculara yüksek bonservisler ve maaşlar öderken, mali tabloları da her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Trendyol Süper Lig ekipleri yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunda en fazla yabancı futbolcu bulunduran takım 17 futbolcuyla Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri yabancı futbolcu sayısında 15 futbolcuyla Rams Başakşehir, 13 futbolcuyla da Galatasaray takip etti. Süper Lig’in en az yabancı futbolcuya sahip ekipleri ise 5’er futbolcuyla Kasımpaşa ve Pendikspor oldu. Kasımpaşa ve Pendikspor’u 7 futbolcuyla Gaziantep FK, 8 futbolcuyla da Çaykur Rizespor izledi. Yabancı futbolculara yüksek bonservis ve maaşlar ödeyen Süper Lig ekiplerinin mali tabloları her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Nisan ayı itibarıyla 4 büyük kulübün borcu 22,02 milyar TL

Süper Lig kulüpleri kadrolarına kattıkları yabancı futbolculara yüksek bonservisler ve maaşlar öderken, mali tabloları da her geçen gün daha kötüye gidiyor. Nisan ayında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre, dört kulübün toplam borcu 22,02 milyar TL’ye ulaşmıştı. Yine Anadolu kulüplerinin de yabancı futbolculara ödedikleri yüksek bonservis ve maaşlar mali açıdan kulüpleri zor duruma sokmaya devam ediyor.

En fazla yabancı futbolcu Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, kadrosunda bulundurduğu 17 futbolcuyla Süper Lig’in en fazla yabancı isme sahip takımı oldu. Transfer sezonunda Arda Güler’i 30 milyon Euro bedelle İspanyol devi Real Madrid’e gönderen sarı-lacivertliler, kadrosuna 5 yabancı futbolcuyu dahil etti. İstanbul ekibi, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Alexander Djiku’yu transfer etti. Fenerbahçe, yeni sezon yapılanmasında geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan yabancılardan 5 oyuncu ile yollarını ayırması bekleniyor.

Kasımpaşa ve Pendikspor en az yabancı futbolcuya sahip takımlar oldu

Kadrosunda 5’er yabancı futbolcu bulunduran Kasımpaşa ve Pendikspor ise Süper Lig’in en az yabancı futbolcuya sahip takımları oldu. Transfer döneminde 4 yabancı isimle yollarını ayıran Kasımpaşa, kadrosuna yabancı futbolcu statüsünde Iran Gomis’i takviye etti. Ligin yeni ekibi Pendikspor ise 3 yabancı futbolcuyla yolarını ayırırken, 4 yeni isimle sözleşme imzaladı.

Süper Lig’de yer alan diğer takımlardan Rams Başakşehir’in 15, Galatasaray’ın 13, Trabzonspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve İstanbulspor’un 12, Beşiktaş, Kayserispor ve Antalyaspor’un 11, Samsunspor ve Hatayspor’un 10, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Sivasspor’un 9, Çaykur Rizespor’un 8, Gaziantep FK’nın da 7 yabancı futbolcusu bulunuyor.