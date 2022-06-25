Yabancı uyruklu 131 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlarda 590 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan 131 göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan havalanan uçakla ülkelerine gönderildi.

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  • 25.06.2022 09:06
  • Güncelleme: 25.06.2022 09:59
Yabancı uyruklu 131 kaçak göçmen sınır dışı edildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlarda 590 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan 131 göçmen, İstanbul Havalimanı’ndan havalanan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelindeki çeşitli illerde yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 590 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, İstanbul İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi. Burada sınır dışı işlemleri tamamlanan 131 yabancı uyruklu düzensiz göçmen otobüslerle İstanbul Havalimanına getirildi. Buradaki işlemleri de tamamlanan göçmenler uçakla sınır dışı edildi.

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Ülkelerine geri gönderilen kaçak göçmenlerin haklarında ilgili tahdit kodları da girilerek, tekrar Türkiye’ye kaçak yollarla girmeleri engelleniyor.

İHA

Editör
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