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Yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarına eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı
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Yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarına eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı

Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen ve geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarına eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı
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Ankara’da silahlı terör örgütü DEAŞ’ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen ve geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olan 15 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 13’ünü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyette oldukları öğrenilirken, firari 2 şahsı yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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İHA
Editör

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