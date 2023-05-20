Yabancı uyruklu genç kazada yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da motosikletin kaldırıma çarparak yuvarlanması sonucu ehliyetsiz yabancı uyruklu sürücünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Yabancı uyruklu genç kazada yaralandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Tekirdağ Çorlu’da motosikletin kaldırıma çarparak yuvarlanması sonucu ehliyetsiz yabancı uyruklu sürücünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzeri Gölcük Meydanı mevkiinde meydana geldi. Gölcük Meydanı’ndan Kumyol Caddesi’ne çıkan Gaffar M.’nin kullandığı 39 AAT 019 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

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19 mayıs
19 mayıs

Kaza sonrası yaralanan Özbekistan uyruklu Gaffar M., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, sürücü Gaffar M.’ye ve araç sahibine toplam 16 bin 380 lira para cezası kesildi.