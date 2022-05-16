Yabancı uyruklu iki şahsın gasp girişimi vatandaşların müdahalesi ile son buldu

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki saldırgan, yoldan geçen Sierra Leone uyruklu bir göçmeni gasp etmek istedi. Şahısların saldırısı üzerine başından yaralanan mağdur yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar gaspçılara müdahale ederek polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 16.05.2022 10:46
  • Güncelleme: 16.05.2022 13:42
Yabancı uyruklu iki şahsın gasp girişimi vatandaşların müdahalesi ile son buldu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki şahıs, yolda yürüyen Sierra Leone uyruklu bir göçmeni gözüne kestirdi. Saldırgan şahıslar, yanlarından geçtiği esnada Sierra Leone uyruklu A.T. isimli göçmene saldırarak başından yaraladı. Yere yığılan A.T.’nin telefonunu gasp eden saldırganlar, olayın ardından kaçmak istedi. Çevredeki vatandaşlar aldığı darbeyle bir kişinin yere yığıldığını görünce hemen olaya müdahale etti.

Vatandaşlar gaspçılara müdahale etti

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İki şahsın yaralı göçmeni gasp etmek istediğini fark eden vatandaşlar, saldırgan şahıslardan birini yakalayarak etkisiz hale getirdi. Durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, yetkililer gelene kadar gaspçılardan birini yerde hareketsiz şekilde bekletirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı göçmen ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yerde hareketsiz şekilde yatan N.R. isimli gaspçı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, diğer şahsın kaçtığı öğrenildi. Üst aramalarında A.T. isimli göçmenin cep telefonu ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen N.R. isimli şahıs tutuklandı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA

SHA Editör
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