Yabancı uyruklu şahısları gasp eden 4 şüpheli gözaltına alındı

Arnavutköy’de yabancı uyruklu 5 kişinin kaldığı ikamete gelerek, kendilerini polis olarak tanıtan ardından ise darp ettikleri yabancı uyruklu şahısların 151 bin TL parasını, cep telefonlarını ve kimliklerini gasp eden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi’nde 21 Haziran’da meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 5 kişinin kaldığı ikamete gelen şüpheli şahıslar kendilerini polis olarak tanıtmışlardı. Polis kimliği ve silahı göstermeyen şüpheliler yabancı uyruklu kişileri darp edip 151 bin 400 TL paralarını, cep telefonlarını ve kimliklerini gasp etmişti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 22 Haziran günü yapılan operasyonda oto galerici olan ve 12 suç kaydı olan Mahir A., 19 suç kaydı olan Barış Y., İlyas B. ve 9 suç kaydı olan Recep U. yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan ikamet aramasında ise 1 adet Boyka Magnum ibareli ruhsatsız otomatik tüfek, 1 adet 9 mm Baretta marka ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.