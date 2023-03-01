YADEM depremzedelerin yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekipleri depremzede yaşlılarına refakat ediyor, destek oluyor. YADEM, Sakarya’da misafir edilen afetzedelere giyim ile erzak desteği, hasta yıkama, evde temizlik ve hastane refakati hizmeti veriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri şehrimizde misafir edilen 65 yaş üst depremzedelere destek oluyor. YADEM ekipleri depremzede yaşlılarına Büyükşehir’in sosyal mağazası ve marketinden giyim ile erzak desteği, hasta yıkama, evde temizlik ve hastane refakati hizmeti sağladı.

Sakarya’da bini aşkın depremzedeyi misafir eden Büyükşehir, 65 yaş üstü depremzedelere YADEM aracılığıyla destek oluyor. Yaşlı depremzedelere YADEM ekipleri refakat ediyor. Malatya’da depreme yakalanan ve evi yıkıldıktan sonra Valilik koordinasyonuyla Sakarya’ya gelen 85 yaşındaki Hasan Durukan’ın elinden YADEM tuttu. Tüm banka kartlarını enkaz altında kalan Durukan’a YADEM ekipleri refakat ediyor. Banka işlemlerini yapan, kişisel bakım ve saç sakal kesimi hizmetini veren ekipler ‘eniyibizanlarız’ düşüncesiyle büyük bir hassasiyetle çalışıyor.