YADGİD'den deprem bölgesine yardım eli

Yalova Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş İnsanları Derneği (YADGİD) yöneticileri deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarına katkı sağladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremleri sonrasında yardım çalışmalarına katılmak için bölgeye hareket eden YADGİD yöneticileri bir hafta süresince bölgedeki yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. İlk Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine ulaşan YADGİD ekibi bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak Malatya ve Adıyaman’da sıcak yemek dağıtımının yanı sıra vatandaşlara insanı yardımların ulaştırılmasına katkıda bulundu.

YADGİD, AFAD’ın talebi üzerine 15 adet hiltiyi İstanbul’dan temin ederek deprem bölgesine getirdi. Derneğin ayrıca bölgede sağlık hizmetlerine katkı sunduğu da ifade edildi.

Dernekten yapılan açıklamada yardım çalışmalarına Yalova’dan katkı sağlanmaya devam edileceği bildirildi.