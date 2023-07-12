YAFEM Sırbistan'a damga vurdu

YAFEM, Sırbistan’da düzenlenen 17. Uluslararası Leskovac Karnavalı’nda ilgi odağı oldu.

15 ülkeden 35 gurubun katıldığı karnavalda YAFEM oyuncularının sergiledikleri kılıç kalkan oyunu izleyenleri heyecanlandırırken büyük alkış aldı. Türk Bayrağı ve Osmanlı Sultanı ve asker koreografisi ile şehirde yürüyüş yapan Türk ekibi ile Sırplar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

YAFEM Başkanı Özer Koyuncu gösteri sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin dostu Sırbistan’ın Leskovac şehrinde düzenlenen 17. Uluslararası Leskovac Karnavalı’nda olmaktan YAFEM adına çok mutluyuz. Bizleri gayet samimi ve sıcak karşıladılar. Halkın ilgisi çok yoğun oldu, televizyon ve basın mensupları röportaj gerçekleşirdiler. Leskovac ve Sırbistan’da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi ve edeceğimizi düşünüyorum. Programa katkıda bulunan ekip arkadaşlarıma, dernek yöneticilerine ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” dedi.