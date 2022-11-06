Yağ tenekelerini çalmak üzereyken suçüstü yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince suç üstü yakalandı. Girdiği apartmandaki 2 yağ tenekesini çalmaya çalışan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Anafartalar Caddesi üzerindeki bir apartmana giren şahıs, binanın çatısına çıktı. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri şahsın hırsızlık için apartmana girdiğini belirterek polise haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, çatı katına çıktıklarında daha önceden de benzer hırsızlık faaliyetlerinde bulunan B.A.’yı suçüstü yakaladı. Apartmanda oturanlarla yapılan görüşmede, çatı katında saklanan 18 litrelik 2 yağ tenekesinin olması gereken yerden bir alt kata taşınmış olduğunun tespit edilmesi üzerine B.A. savcı talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.A., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.