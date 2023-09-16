Yağda açıklanan fiyat üreticiyi sevindirdi

Piyasalarda 12 liradan alımı yapılan yağlık ay çekirdeği fiyatlarının üstünde alım yapacak olan yağlı tohumlar kooperatifleri üreticinin yüzünü güldürdü. Kooperatif 15 lira ve üzerinde alım yapacak.

%44 yağ oranı olan çekirdekler 15 lira %50 yağ oranı çıkan ürünlerde fiyat 16.35 lira belirlenirken Yenişehir ve Bilecik bölgesinde 6.200 ton ay çekirdeği rekoltesi alımının yapılması bekleniyor.

Yenişehir Yağlı Tohumlar kooperatifi başkanı Hakkı Çetin, “Birliğimizce değerlendirilerek oluşan piyasa şartları çerçevesinde 2023/2024 sezonunda üretici ortaklarımıza uluslararası sözleşme oranı olan % 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 15.000 TL/Ton avans ödemesinde bulunulması karar altına alınmıştır. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda % 44 yağ oranlı baz fiyata göre % 1,5 oranında çarpan kullanılarak üretici ortaklarımızın teslim ettiği ürünlerin fiyatı hesaplanacaktır. Açıklanan fiyatların bölge üreticimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Çetin, “ Fiyatların açıklanmasıyla birlikte üreticilerimiz ürünlerini yoğun bir şekilde getirmeye devam ediyor. Gelen ürünlerden numune alınarak yağ tahlilleri yapıldıktan sonra fiyatı belirleniyor.Alımlar Ekim ayı sonuna kadar devam edecek” dedi.