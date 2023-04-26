Yağış kaza getirdi

Selimpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden özel otomobil duvar ile elektrik direği arasına sıkıştı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yağış kaza getirdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Kaza, 16:30 sıralarında Selimpaşa Mezarlığı önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı özel otomobil, sürücünün diksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezarlığını duvarı ve yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yağış kaza getirdi
Yağış kaza getirdi
Yağış kaza getirdi