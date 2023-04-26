Yağış kaza getirdi
Selimpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden özel otomobil duvar ile elektrik direği arasına sıkıştı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, 16:30 sıralarında Selimpaşa Mezarlığı önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı özel otomobil, sürücünün diksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezarlığını duvarı ve yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.