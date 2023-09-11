Yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının 8 Kasım Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Süper Lig’in 4. haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda 3 Eylül 2023 Pazar günü Samsunspor - İstanbulspor mücadelesi 11. dakikada yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF, söz konusu karşılaşmanın oynanacağı tarihi açıkladı. Konuyla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, “TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15 oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle müsabakanın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Samsunspor - İstanbulspor Trendyol Süper Lig 4. Hafta müsabakasının 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanmasına karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, mücadelenin Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacağı aktarıldı.