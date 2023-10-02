Yağış sonrası göle dönen sokakta otomobiliyle mahsur kaldı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sağanak sonrasında adeta göle dönen sokakta bir kişi otomobiliyle mahsur kaldı.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sağanak sonrasında adeta göle dönen sokakta bir kişi otomobiliyle mahsur kaldı.
Sakarya genelinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında Kaynarca ilçesi Körük Mahallesi’nde Y.V. idaresindeki 41 AKH 101 plakalı otomobil, adeta göle dönen sokakta mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışma sonrasında mahsur kalan kişi ile otomobili kurtardı.