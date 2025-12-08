Yağışlı havada bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Şehir Hastanesi mevkisi İzmit-Kandıra bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orçun Aki idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Orçun Aki’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aki’nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.