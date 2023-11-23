Yağlı boya resimleri tarihi Taşhan binasında sergilendi
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yağlı boya resimleri tarihi Taşhan binasında sergilenirken, sergiye büyük ilgi oldu.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yağlı boya resimleri tarihi Taşhan binasında sergilenirken, sergiye büyük ilgi oldu.
Gölpazarı’nda Semra Küçükbaşar’ın yapmış olduğu yağlı boya resimleri tarihi Taşhan binasında sergilendi. Resim sergisi açılış kurdelesi Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin tarafından kesildi. Sanatçının yapmış olduğu birbirinden güzel tablolar katılımcılar ve halk tarafından yoğun ilgi gördü.