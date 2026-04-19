Yağlı Güreş Birliği yeniden 'Ahmet Akın' dedi

Antalya’da gerçekleştirilen Yağlı Güreş Birliği 2026 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı’nda mevcut başkan olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, katılımcıların tamamının oyunu alarak yeniden Yağlı Güreş Birliği Başkanı seçildi.

Yağlı Güreş Birliği 2026 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı, Antalya’da gerçekleştirildi. Ata sporu yağlı güreşleri yaşatan belediyeleri bir araya getirmek, bu kentler arasında güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu sağlamak ve geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla kurulan Yağlı Güreş Birliği’nin toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra; birliğin meclis üyeleri, üye belediyelerin başkanları, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş katılım sağladı.

Üye belediye sayısı 71’e yükseldi

Toplantıda; Birlik Başkanı, Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili, Meclis Asil ve Yedek Kâtip Üyeleri, Encümen Üyeleri ile İhtisas Komisyonları seçimleri yapıldı. Gizli oylamanın sonucunda mevcut Başkan Ahmet Akın, tüm katılımcıların oylarını alarak yeniden Yağlı Güreş Birliği Başkanı seçildi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi, Uşak Belediyesi, Edirne İpsala Belediyesi, Afyon Karaadilli Belediyesi, Bursa Kestel Belediyesi ve Antalya Kepez Belediyesi de birlik üyeliğine kabul edildi. Böylelikle üye belediye sayısı 71 oldu.

Bunca ekonomik sıkıntıyla mücadele ederken bir yandan da ata sporu yağlı güreşleri geleceğe taşımak için ortaya koydukları; emek, inanç, azim ve kararlılık için tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, "Ata sporumuz güreşlerin ayakta kalması ve beslenmesinin en önemli noktalarından bir tanesi çok değerli belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz. Tam bir mutabakat içinde istişare kültürünü en üst noktaya taşıdığımız ve kendisinden de her noktada faydalandığımız Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş’in toplantımızın akışı içerisinde bizlerle değerlendirmelerde bulunacak olması, bu buluşmaya ayrı bir değer katmaktadır. Bu yönüyle toplantımız, geçmişten aldığımız mirası geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıma irademizin de bir göstergesidir" dedi.

"En büyük güç; ortak akıl, istişare ve dayanışma kültürüdür"

Hedeflerinin, sadece mevcut düzeni sürdürmek değil; her geçen yıl üzerine koyarak ilerleyen, vizyonunu genişleten ve sahaya doğrudan katkı sunan bir birlik olmak olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Akın "Bu nedenle yaptığımız çalışmaları bir bayrak yarışı olarak görüyor, bu bayrağı daha ileriye taşıyacak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Birliğimizin bugün geldiği noktada en büyük güç; ortak akıl, istişare ve dayanışma kültürüdür. Her alanda olduğu gibi ata sporumuz yağlı güreşlerde de birlik ve dayanışmayı egemen kılmak, temel şiarımız. Bu kültür, siz değerli katılımcılarımızın katkılarıyla anlam buluyor" diye konuştu.

"Güreşçiler için çağın gerekliliğine uygun ortamlar oluşuyor"

Göreve geldiği günden bu yana Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün takdirini kazanmış Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet’in torunları olarak yağlı güreş organizasyonlarının kalitesini artırmak ve pehlivanların daha iyi şartlarda mücadele edebilmesini sağlamak adına somut adımlar attıklarının altını çizen Başkan Ahmet Akın "Bu kapsamda; sahada önemli bir ihtiyacı karşılamış olan mobil tuvalet ve duş tırı hizmetimizi 2026 sezonu itibarıyla bir adım daha ileri taşıdık. Duş tırımızda kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon çalışması gerçekleştirdik. Tüm duş donanımı baştan sona yenilenmiş, teknik altyapı güçlendirilmiş ve sıcak su kapasitesi iki katından fazla artırıldı. Artık pehlivanlarımız, er meydanındaki zorlu mücadelenin ardından çok daha hijyenik, konforlu ve çağın gerekliliklerine uygun bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Bu iyileştirmeyi yalnızca teknik bir yatırım olarak değil, pehlivanlarımıza verilen değerin somut bir göstergesi olarak görüyoruz" dedi.

Üye belediyelerin yükü hafifleyecek

Yağlı Güreş Birliği’nin vizyonunun yalnızca organizasyonları desteklemekle sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Ahmet Akın, "Aynı zamanda üye belediyelerimizin yükünü hafifletmek ve sahadaki ihtiyaçlara doğrudan katkı sunmak da temel önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda; 2026 yılı itibarıyla belediyelerimize yönelik yeni destek kalemlerini hayata geçiriyoruz. Güreş sahalarında kullanılacak sarf malzemeler ile pehlivanlarımızın yağlanmasında kullanılacak yağlar, artık birliğimiz tarafından temin ediliyor. Bunlar, yağlı güreş organizasyonlarından önce doğrudan üye belediyelerimize ulaştırılacaktır. Bununla birlikte pehlivanlarımız için havlu, şampuan ve benzeri temel ihtiyaçların karşılanması noktasında da birliğimiz devreye girerek sporcularımıza destek olacak. Amacımız, pehlivanlarımızın sadece er meydanında değil; hazırlık ve sonrasında da kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak. Bunun yanı sıra; cazgırlarımız, sahada yer alan bütün görevlilerimizin hepsi ayrı ayrı birer değer. Bütün değerlerimizle birlikte ata sporumuza değer katıyoruz" dedi.

"Tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışacağız"

Ata sporu yağlı güreşlerin, kökü mazide olan ancak yönü daima geleceğe dönük bir kültürün ürünü olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Akın "Bizlere düşen görev, bu kadim mirası çağın ihtiyaçlarıyla buluşturarak daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak. Bunun yolu ise güçlü bir birlik, kararlı bir yönetim anlayışı ve kesintisiz bir iş birliğinden geçiyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da federasyonumuzla, belediyelerimizle ve tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Attığımız her adımda ortak aklı esas alacak, sahadan gelen talepleri dikkate alacak ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyeceğiz" dedi.

"Hep birlikte ata sporumuzu daha yukarılara taşıyacağız"

Meclis toplantısının Yağlı Güreşler Birliği ve ata sporu adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni eden Başkan Ahmet Akın, "Beni yeniden bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkürlerimi bir borç biliyor ve saygılarımı sunuyorum. Hep birlikte ata sporumuzu daha yukarılara taşıyacağız. Yapılan seçim sonucunda görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyor, birliğimize yeni bir dinamizm kazandıracaklarına yürekten inanıyorum. Alacağımız kararlar ve oluşacak yeni yönetim yapımızla birlikte, daha etkin, daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha önce birliğimizde olan vefat etmiş arkadaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Yakın zamanda hayatını kaybeden ahlakıyla, başarısıyla tüm güreşçilere örnek olmuş Magirus lakaplı güreşçimiz İbrahim Gümüş abimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu toplantımızda bizlere katkı sunan, emek veren ve bizlerle birlikte bu yolda yürüyen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerine yer verdi.

Encümen ve komisyon üyeleri

Türk’ün ata sporu yağlı güreşlerin her geçen gün daha da geliştirilmesini sağlamak amacıyla Yağlı Güreş Birliği çatısı altında çalışacak olan encümen ve komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir;

Meclis başkan vekilleri

Meclis 1. Başkan Vekili Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Meclis 2. Başkan Vekili Elmalı Belediye Halil Öztürk.

Meclis asil katip üyeliri

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın, Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Veysel Çağlar.

Meclis yedek katip üyeleri

Kepsut Belediye Meclis Üyesi Feyzullah Uygur, Elmalı Belediye Meclis Üyesi Şükrü Güler.

Encümen üye listesi

Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Aydın, Derince Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Karnıaçık.

Plan ve bütçe komisyon üyeliri

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga.