Yağlı Tohumlar Kooperatifinden ortaklarına nakdi kredi desteği

Yağlı Tohumlar Kooperatifince Manyaslı ortaklarına nakdi kredi desteği vermeye devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük ayçiçeği alıcısı olan Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi bünyesindeki Manyas Kooperatifi ayçiçeği ekimi öncesi ihtiyacı olan ortaklarına nakdi kredi vermeye başladı. Önümüzdeki Eylül ayında hasat sonrası ödenmek üzere ton başına bin 150 lira kredi kullandıran kooperatifin amacının yağlık ayçiçeği ekimini teşvik etmek olduğunu söyleyen Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, her zaman yanlarında oldukları ayçiçeği üreticisi ortaklarının bu yılki ayçiçek ekimlerine nakdi destek sağlamak için nakdi kredi kullandırılmasına başlandıklarını söyleyerek “Şimdiye kadar ortaklarımıza ve müşterilerimize yem, küspe, gübre, tohumluk, market malı, kömür gibi birçok kalemde üreticilerimize ayni olarak destekte bulunduk bulunmaya devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda ekim döneminin yaklaştığı bu günlerde üretime destek olmak amacıyla kooperatifimize geçen yıl ürün teslim eden bu yılda ekim yapacak ortaklarımıza teslim ettiği ürün ile orantılı olarak nakdi kredi desteği vermeye başladık. Bölgemizde ayçiçek ekimlerinde ciddi bir artış söz konusu bizler kurum olarak üretilen tüm ürünleri almaya talibiz tabi kooperatifimize ürün teslim edebilmek içinde ortak olması ve geçen yıl kooperatifimize ürün vermesi gerekiyor. Ayçiçek ekimi yapacak tüm üreticilerimizi kooperatifimize ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Sadettin Kalpakçı geçen yıl Manyas ilçesinde 7 bin ton ayçiçek üretimi yapıldığını bunun 3 bin tonunu ortaklarından kendilerinin aldıklarını belirtti.