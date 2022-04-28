Yağlı Tohumlar ortakları ile iftarda buluştu
Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar tarafından düzenlenen iftar programına Trakya Birlik Genel Başkanı Şafak Kırbiç, kooperatif ortakları ve protokol katılım gösterdi.
Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar ortakları ve protokole yönelik, hizmet merkezi bahçesinde bir iftar düzenledi. İftara gelenleri Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya, Kooperatif Müdürü Gökmen Esin, yönetim kurulu üyeleri Ersin Taşkın, Kemal Biçen, Osman Başmaya, Ayhan Arslan bizzat girişte karşıladı.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Trakya Birlik Genel Başkanı Şafak Kırbiç, İBB Meclis Üyeleri Sami Barlas, Melih Yıldız, Şenoğlu Türkyılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İYİ Parti İlçe Başkanı Refik Bek ile yönetim kurulu üyeleri, CHP ilçe yönetim kurulu üyesi, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sebahattin Öpçin, Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, İş insanı Süleyman Gençoğlu, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcılarımızdan Yılmaz Kandemir iftara katılanlar arasındaydı. Hürhaber