Yağlı Tohumlar ortakları ile iftarda buluştu

Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar tarafından düzenlenen iftar programına Trakya Birlik Genel Başkanı Şafak Kırbiç, kooperatif ortakları ve protokol katılım gösterdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 28.04.2022 17:23
  • Güncelleme: 28.04.2022 17:23
Yağlı Tohumlar ortakları ile iftarda buluştu
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar ortakları ve protokole yönelik, hizmet merkezi bahçesinde bir iftar düzenledi. İftara gelenleri Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya, Kooperatif Müdürü Gökmen Esin, yönetim kurulu üyeleri Ersin Taşkın, Kemal Biçen, Osman Başmaya, Ayhan Arslan bizzat girişte karşıladı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Trakya Birlik Genel Başkanı Şafak Kırbiç, İBB Meclis Üyeleri Sami Barlas, Melih Yıldız, Şenoğlu Türkyılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İYİ Parti İlçe Başkanı Refik Bek ile yönetim kurulu üyeleri, CHP ilçe yönetim kurulu üyesi, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sebahattin Öpçin, Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, İş insanı Süleyman Gençoğlu, geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcılarımızdan Yılmaz Kandemir iftara katılanlar arasındaydı. Hürhaber

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

2
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

3
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

4
Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

5
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

6
İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

İpin ucundan 21 yıl hapis çıktı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

DAHA FAZLA
Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu