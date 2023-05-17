Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede yağlık ayçiçeği ekimi yapan çiftçiler ile alanda bir araya geldi. Ekin esnasında çiftçilere yardım eden Başkan Suer, öğlen yemeğinde de emekçilere eşlik etti. Belediyeye ait tüm tarım arazilerinin değerlendirileceğini belirten Başkan Suer, “Ayçiçeği içerdiği yüksek orandaki yağ miktarı nedeniyle bitkisel ham yağ üretimi bakımından önemli bir yağ bitkisidir. Ayçiçeği yağı beslenme değeri en yüksek olan yağlardan biridir. Türkiye bitkisel ham yağ üretiminin büyük çoğunluğu ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspede, yüksek oranda protein bulunmaktadır. Bu nedenle karma yem üretiminde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayçiçeği bir çapa bitkisidir. Kendisinden sonra ekilen bitkiye temiz ve havalanmış bir toprak bırakmaktadır. Bu nedenle iyi bir ekim nöbeti bitkisidir” dedi.