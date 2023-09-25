Yağlık ayçiçek üretimi pazarlaması masaya yatırıldı

Bilecik’te rekor artış yaşayan yağlık ayçiçek üretimi pazarlama stratejisi görüşüldü.

Geçtiğimiz seneye oranla artış gösteren yağlık ayçiçek üretimi daha iyi koşullarda pazarlanması için Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, üreticiler ve çiftçi kooperatifi ile Gölpazarı’nda bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Mustafa Özkan, İlçe Başkanı Oktay Karcı, İlçe Müdürü Nurettin Kartal ve Ziraat Odası temsilcileri görüşmeye katılım gösterdi. Yağlık ayçiçek üretiminde yaşanan artışla beraber satışların da artması gerektiğini belirten Yoldaş, pazarlama konusunda nasıl yol izlenebilir konularına değindi.