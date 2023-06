Yağlılar Basma Helvası'na coğrafi işaret

TAKİP ET

İvrindi Belediyesi, Kelle Peyniri’nden sonra yöreye has Yağcılar Basma helvasına da coğrafi işaret aldı.

İvrindi bölgesine has, ilçeye bağlı Yağlılar mahallesinde üretilen Yağlılar Basma Helvası girişimler sonucu tescillenerek coğrafi işaret kazandı. 2021 yılında Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ile ilk girişimin başlatıldığı Yağlılar Basma Helvası’na İvrindi Belediyesi, İvrindi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ortak yürütülen çalışmalar neticesinde itibari ile 2023 yılında coğrafi işaret kazandırıldı.

İvrindi ilçesinde yapılan "Yağlılar Basma Helvası", uzun süre dayanması ve eşsiz lezzeti ile damaklara hitap ediyor. Helva bir günde yapılırken, bir yıla yakın sürede tüketilebiliyor. Yağlılar kırsal mahallesinde mahalle sakinlerinin bir araya gelerek imece usulü yaptıkları yağlılar helvası uzun ve zorlu bir süreçten geçerek sofralara geliyor. Tarifi ise mahalle halkı tarafından biliniyor.

Mutlu ve gururluyuz

Yaklaşık iki yıla yakın süredir bu konu üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Başkan Cengiz, “Balıkesir Üniversitesi, İlçe Tarım ve İvrindi Belediyesi olarak yöremize has lezzet olan Yağlılar Basma Helvasını tescillemek için yoğun çaba sarf ettik. İlçemize has bu lezzeti bilmeyen yoktur. Bu lezzetin öncülüğünü Yağlılar mahallemiz yapar. Düğünlerde, derneklerde yapılan ve damakta hoş bir lezzet bırakan bir üründür. 2019 yerel seçimlerinde de ilçemizin bu lezzetine coğrafi işaret alma yolunda girişimde bulunacağımızın sözünü vatandaşlarımıza vermiştik. Şükür ki çabalarımızın karşılığını aldık. Bizler bu lezzeti dışa tanıtmak için gerçekleşen her etkinliklere götürüyoruz ve misafirlere tadına baktırıyoruz. Artık Yağlılar Basma Helvası tamamıyla ilçemizle özdeşleşmiş durumda. İsim hakkının alınmasında emek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.