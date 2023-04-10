Yağmur altında Polis Günü kutlaması
Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, yağmura rağmen törenle kutlandı.
Kocaeli’de Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, yağmura rağmen törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası’nda yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de tören yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, yağmura rağmen İzmit Kültür Tepesi’nde gerçekleştirildi. Tören, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın teşkilat mensuplarını selamlamasıyla tören sona erdi.