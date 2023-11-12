Yağmur kazaya sebep oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yağmur kazaya sebep oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çayırova Mahallesi 5202. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye çıkan S.K. idaresindeki 41 AIZ 698 plakalı Hyundai marka panelvan ile sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen Ford marka hafif ticari araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Savrulan araçlar park halindeki 41 P 4763 plakalı Mercedes marka minibüse çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan A.M. isimli yolcu, panelvan sürücüsü S.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.