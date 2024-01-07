Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.
Muratlı’da öğle saatlerinde etkili olan yağış ve beraberindeki güneş gökkuşağı oluşturdu. Ortaya çıkan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar gökkuşağını arkasına alarak fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar da cep telefonları kameralarıyla çektikleri gökkuşağı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.