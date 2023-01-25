Yağmur suları tehlike olmaktan çıkıyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri Soğanyemez Mahallesi’ndeki çalışmalar ile yağmur suyu hattı döşemesine devam ediyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kış mevsiminde de altyapı çalışmalarında hız kesmiyor. Kentin farklı noktalarında altyapı çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri Soğanyemez Mahallesi Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi’nde yağmur suyu hattı döşemesine devam ediyor. Edremit’in altyapı sorunu kalmaması için çalışan Edremit Belediyesi, hızlı hareket ederek çözüm üretiyor. Yağmur suyu hattı, menfez ve rögarları da belirlenen program dahilinde eksiksiz tamamlıyor.