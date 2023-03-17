Yağmur toprağa can suyu, çiftçiye umut oldu

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Trakya bölgesinde beklenen yağışın etkili olmasının Edirneli üreticileri sevindirdiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, daha önce köylere dağıttıkları yağmurölçere göre 7 ile 15 kilogram arası yağış alınan yerler olduğunu belirtti.

Edirne’de tarlalarına gübre atan ve ayçiçeği ekim dönemi öncesi yerlerini hazırlayan çiftçilerin beklediği yağış düştü. Bölgede etkili olan yağış toprağı bereketlendirdi. Ayçiçeği, mısır, buğday ve arpada verim beklentisi arttı.

Türkiye’nin ayçiçeği ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Trakya’da etkili olan son yağışlar ekili alanlara can suyu, üreticilere ise umut oldu. Trakya bölgesinde son yılların en kurak döneminin yaşandığını söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kuraklıkla mücadele devam ederken, ürünlerin ihtiyacı olduğu zamanda yağmur yağmasının sevindirici olduğunu aktardı.

Uzun vadeli bakıldığında daha fazla suya ve yağmura ihtiyaç olduğunu söyleyen Arabacı, yağmurun hem barajlara, hem debilere hem de tarlalara iyi geleceğinin altını çizdi. Yağışların devam etmesi halinde üreticilerin ’acaba kuraklık olur mu’ korkusundan kurtulacağını vurgulayan Arabacı, güzel bir yağış olması halinde üreticilerin emeklerinin karşılığını alacağı bir yıl olacağını aktardı. Yağmurun yağmasının üreticileri sevindirdiğini ve mutlu olduklarını söyleyen Arabacı, ayçiçeği hazırlığı yapan ve ekime başlayan üreticilerin de olduğunu belirtti.

"Bu yağış toprağa can suyu oldu"

Yağmur yağışı ile birlikte ektikleri ürünün çıkmasını beklediklerini dile getiren Arabacı, "Gelen yağmurla beraber toprağın üstüne işçilik yapılacak ve ektiğimiz ürünlerin çıkması sağlanacak bu yeterli bir tav olacaktır. Bu yağış toprağa can suyu oldu. Havanın kapalı olduğunda bile birkaç damla su düşünce ekili ürünlerimiz rengi değişiyor. Yağan her yağmur bizim için mutluluk sevinç ve ürünlerimiz için verim artışı demek" ifadelerine yer verdi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığını belirten Karaağaç Mahallesi Üreticilerinden Tunahan Ule, yağmurun toprağa can suyu olduğunu ve çok sevindiklerini söyledi.

Ayçiçeği ekim dönemi öncesi toprağa can suyu geldiğini aktaran Ule, yer altı sularındaki düşüşe de bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.