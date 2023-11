Yağmur Uraz: 'En çok Fenerbahçe'de değerli olduğumu hissettim'

TAKİP ET

A Milli Kadın Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Yağmur Uraz, Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferinin kendi kararı olduğunu söyleyerek, “En çok Fenerbahçe’de değerli olduğumu hissettim” dedi. Türkiye’de kadın futbolunun artık daha fazla farkındalığa sahip olduğunu da dile getiren Uraz, “Hedefimiz grupta 6’da 6 yapmak” dedi.

UEFA Uluslar C Ligi’nde grup aşamasında Litvanya ve Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Yağmur Uraz, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Milli takım, kadın futbolu, kadınlar ligi ve gençlerin futbola yönlendirilmesi gibi bir çok konuda konuşan Uraz, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu kaydetti.

“Hedefimiz grupta 6’da 6 yapmak”

Litvanya ve Gürcistan maçlarını da kazanarak yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini kaydeden Yağmur Uraz, "Biz her zaman her turnuvaya plan, program ve hedeflerimiz doğrultusunda başlıyoruz. Bu turnuvada da ilk hedefimiz rakiplerimize karşı ilk 15 dakikada gol yemeden lehimize skor üretmekti. Bu plan doğrultusunda grubumuzda oynadığımız 4 müsabakada da gol yemeden ilerliyoruz. Turnuvanın grup aşamasında çıktığımız tüm maçları kazandık. Hedefimiz kalan maçlarımızı da kazanarak 6’da 6 yapmak. UEFA Uluslar C Ligi’nden çıkmayı garantiledik fakat grup aşamasındaki tüm maçlarımızı kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Grupta kalan maçlar kapsamında önce Litvanya’ya gideceğiz. Oradaki hava durumu sıfırın altında olacak biliyoruz ama biz zor şartlara alışığız. Bu durumun bizi yıldıracağını düşünmüyorum. Litvanya’dan galibiyet ile döndükten sonra Mersin’de kendi seyircimiz önünde alacağımız galibiyet ile turnuvayı tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Kadın futbolunun bilinirliği artık çok fazla”

Eskiye göre daha fazla ilgi ile karşılaştıklarını dile getiren Uraz, “Kendi adıma Elazığ ve Çorum’da maçımızı izlemeye bu kadar taraftarın geleceğini inanın beklemiyordum. Bu şehirlerde bize destek olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı ilgiyi Mersin halkından da bekliyoruz. Şuanda bizlere ilgi ve destek çok fazla. Kadın futbolunun bilinirliği, farkındalığı çok fazla. Bu ilgi ve alakanın giderek artmasını bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Ülke olarak futbolcu havuzumuzun genişlemeye ihtiyacı var”

Kadın Milli Takımı’nın başarısının devam etmesi için genç nesile ihtiyaç duyulduğunu dile getiren 33 yaşındaki Uraz, “Ben şuanda 20’li yaşlarımda olmak isterdim. Çünkü bu yaş grubundaki arkadaşlarımız çok şanslılar. Kadın futbolunun konumu, ülkemizde çok iyiye gidiyor. Futbol oynamak isteyen genç kızlarımıza önerim tüm şartlarını ve sınırlarını zorlasınlar. Aileleri onlara destek olsunlar. Bulundukları şehirlerdeki imkan dahilinde futbol oynasınlar. Ülke olarak futbolcu havuzumuzun genişlemeye ihtiyacı var. Yine bu anlamda sponsorlarımız da çok destek oluyor. Biz sporculara katkısı çok fazla. Bunların hepsi futbol çatısında bir bütün. Tüm bunları oturttuğumuzda daha da iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

“Uykum ve beslenmem benim için çok önemli”

Kariyeri adına sosyal hayatından çok fazla feragat ettiğini söyleyen yıldız oyuncu, “Ben yaşantıma gerçekten çok dikkat ediyorum. Çok fazla fedakarlık yapıyorum. Bunun karşılığını da bence sahada alıyorum. Bireysel anlamda ve oynadığım takımda bunun meyvesini almak, beni daha da heyecanlandırıyor. Bu durum bana yol gösteriyor. Küçük yaşlardan itibaren bu disiplinimi hiç kaybetmedim. Annem ve babam günün belli saatlerinde bilirlerdi ki Yağmur’un uyku saati geliyor. Misafirliğe gittiğimizde bile benim uyku saatime göre hareket ederdik. Uykum ve beslenmem benim için çok önemli. Oynadığım camialarda takım arkadaşlarım ve antrenörlerim bunu çok iyi bilir. Dikkat etmeye de devam edeceğim. Çünkü kendi sınırlarımı görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“En çok Fenerbahçe’de değerli olduğumu hissettim”

Fenerbahçe’ye transferinin kendi kararı olduğunu söyleyen Yağmur Uraz, “Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra çok fazla olumsuz mesaj aldım ama bunlar beni etkilemedi. Bu benim kararım. Kendi isteğim ile verdiğim bir karar. Bu transfer de 2 gün içerisinde gerçekleşti. Yöneticilerimizin de katkısıyla karşılıklı anlaşılarak pürüzsüz bir şekilde gerçekleşti. Artık Fenerbahçe’nin oyuncusuyum. Üç büyük kulüpte de oynadım. Fenerbahçe camiasında 5 aydır bulunuyorum. En çok bu süreçte oyuncu olduğumu, değerli olduğumu hissettim. İyi ki Fenerbahçe’ye transfer olmuşum. Takımımda çok mutluyum” dedi.

“Fenerbahçe olarak hedefimiz kesinlikle şampiyonluk”

Maç maç ilerleyerek sezon sonunda şampiyonluğu hedeflediklerini dile getiren Uraz, “Ülker Stadyumu’na takım halinde erkek takımını izlemeye gitmiştik. İlk maçta 5, ikinci maçta 4 gol atarak kazandık. Üçüncü maçta kendim sahaya çıktım ve 3 atacağımızı söyledim. Öyle de oldu maç 3-2 bitti ve kazandık. Ben de iki gol attım. Ben maçlardan önce stadyumlarda her iki kaleye de gol atmak isterim. Bu maçta bu da kısmet oldu. Yine bu maçta taraftarımızın gelip bize destek olması ve maçımızın canlı yayında verilmesi de güzel oldu. Bunlar benim için gurur verici ve farklı anılar. Rakiplerimiz ile olan puan yarışında bu galibiyet iyi de oldu. Şuan için iyi gidiyoruz. İkinci sıraya yükseldik. Rakibimiz ile 3 puan farkımız kaldı. Milli takımdan döndükten sonra 3 maçımızı da kazanarak araya girmek istiyoruz. Fenerbahçe olarak hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Önemli rakiplerimiz var. Şuanda ligde oynanan müsabakaların sonuçlarını önceden kestirmek oldukça zor. İyi takımlar var. Biz takım olarak maç maç ilerliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Futbolculuk kariyerimden sonra hedefim antrenörlük”

Zamanı geldiğinde bilgi ve birikimlerini yeni nesile aktarmak istediğini söyleyen golcü oyuncu, “Necla Hocadan çok şey öğreniyorum. Bunu kendisine de söylüyorum. Kendisi iyi bir öğretici. Bazen maçlarda paslaşıyoruz. Benim de futbolculuk kariyerimden sonra hedefim antrenörlük. Bu doğrultuda şu anda yüksek lisansımı yapıyorum. UEFA belgelerine sahibim. Çok fazla maç izliyorum. Tabii ki önceliğim şu anda futbolculuk kariyerim ama bazen maç içerisinde ben olsam nasıl hamle yapardım diye de düşünüyorum. Futbolu bıraktıktan sonra tüm tecrübemi ve öğrendiklerimi, çalıştıracağım takımın oyuncularına aktarmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Edin Dzeko’yu görünce aklıma gol geliyor”

Kendi futbolunu Fenerbahçe Erkek Takımı’nda en çok hangi oyuncuya benzettiği sorusuna cevap veren Yağmur Uraz, “Ülker Stadyumu’nda soyunma odasına girdiğimizde malzemecimiz Erkin abi, kendi düşüncesine göre bizim her birimizin formasını erkek takımının oyuncularının yerlerine koymuştu. Benim formamı da Edin Dzeko’nun yerine koymuştu. Bunlar çok ufak detaylar ama motivasyon açısından oldukça önemli. Bu olayın sonrasında Dzeko’yu gördüm. Onu görünce aklıma gol geliyor zaten. O maça çıktığımda da 2 gol attım ve kazandık. Bunlar güzel ve motive edici detaylar” ifadelerini kullandı.

Kendi adına aile konusunda şanslı olduğunu dile getiren milli oyuncu, “Bizim zamanımızda çok daha fazla önyargılar vardı. Asla futbola başlamasın deniyordu. Çok olumsuz tepkiler alınıyordu. Ailem bunların hepsine kulaklarını kapatmıştı ve ben buralara gelebildim. Günümüzde baskı ve önyargı eskisi kadar değil. Aileler, futbol oynamak isteyen genç kızlarımızı desteklesinler. Ailenin destek olması çok önemli bir faktör. Çocuklarının hangi mesleğe ilgisi ve yeteneği varsa desteklesinler” diyerek sözlerini tamamladı.