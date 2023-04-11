Yağmur, üreticinin verim kaybı endişesine ilaç oldu

Son 70 yılın en kurak döneminin yaşandığı Trakya’da gelişme kaybı yaşanan buğday, Nisan ayındaki yağışlarla birlikte istenilen seviyeye ulaşırken, bu durum üreticinin verim kaybı endişesine de ilaç oldu.

Trakya’da bu yıl kış ayında yaşanan kuraklığa bağlı olarak gelişme kaybı yaşayan buğday, son yağışlarla birlikte istenilen seviyeye ulaştı. Üreticinin beklediği yağış Nisan ayında ekili alanlara can suyu oldu. Ekim dönemi sonrası kuraklık sebebiyle gelişme kaybı yaşanan buğdaylar, Nisan ayında yaşanan yağmurlar ile kalkınmaya başladı. Kuraklığa bağlı verim kaybı endişesi yaşayan üreticiler de son yağışlarla birlikte rahat bir nefes aldı.

"Dört gözle beklenen yağış Nisan ayında düştü"

Dört gözle beklenen yağmurun Nisan ayında düştüğünü söyleyen Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Nisan ayının bereketiyle geldiğine değindi. Kışın istenilen yağışların alınmadığını belirten Prof. Dr. Kaya, "Son 70 yılın en kurak dönemini yaşadık. Buğdayların durumu bizi çok endişelendiriyordu çünkü gelişimi gerilemişti. Şubat’ı bekledik olmadı, Mart’ı bekledik olmadı ama Nisan sonunda çok güzel yağış oldu. İstediğimiz yağışları aldık. Bu yağışların verime olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.